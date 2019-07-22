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22. 07. 2019

Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Беларуси и ЕС

Александр Лукашенко призвал Европейский союз помочь стабилизировать ситуацию в Украине - в своей реплике президент Беларуси сказал, что Украина является "общей бедой" ЕС и Беларуси. Об этом сообщает местный портал Sputnik в понедельник, 22 июля.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", - заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

По словам Александра Лукашенко, после того как в Украине состоялись президентские и парламентские выборы, вопрос, связанный с властью в стране, там разрешился. Он напомнил, что ранее Евросоюз подал множество обнадеживающих для Украины и ее народа сигналов.

"Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", - обратился он к представителю ЕС и попросил передать в Брюссель сигнал, что "Украина нуждается в поддержке".

Александр Лукашенко утверждает, что Европейский союз ответственен за украинские события, так как предлагал Киеву альтернативу в виде сближения с Европой.

"Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", - подытожил глава государства.

Напомним, что ранее в Беларуси заявили, что готовы принять встречу Зеленского и Путина в Минске.

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Источник: korrespondent.net

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