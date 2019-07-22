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22. 07. 2019

Генпрокурор Луценко ушел в официальный отпуск

Генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск. Об этом сообщается в Facebook его пресс-секретаря Ларисы Сарган.

По словам Сарган, генеральный прокурор официально ушел в отпуск. Сама пресс-секретарь тоже ушла в отпуск.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Основанием стало отсутствие юридического образования и процессуального опыта у главы ГПУ.

Зеленский сообщил, когда будет новый генпрокурор

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Источник: korrespondent.net

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