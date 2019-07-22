Погоня под Уманью: полицейские задержали иностранцев с гранатами

Полиция задержала двух иностранцев, которые перевозили гранаты на автомобиле с крадеными номерными знаками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области в понедельник, 22 июля.

В полицию Умани обратился местный житель с заявлением о том, что у его автомобиля похищены номерные знаки. По данному факту начали уголовное производство по статье о краже (ст.185 УК).

В ходе отработки сообщения полицейские установили автомобиль, на котором передвигались лица, причастные к совершению кражи. На розыск автомобиля и злоумышленников были направлены личный состав и общественность.

Ночью, разыскиваемый автомобиль полицейские заметили на автодороге Киев-Одесса. На требование остановиться водитель иномарки не отреагировал и резко начал набирать скорость. Полицейские начали преследование, однако злоумышленникам удалось оторваться и исчезнуть из поля зрения правоохранителей. Однако благодаря большой плотности нарядов, которые круглосуточно патрулируют данный отрезок трассы, автомобиль правонарушителей был обнаружен другим экипажем, и его продолжили преследовать. Злоумышленников удалось остановить только на территории соседней области.

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Как выяснилось, в иномарке, которая была арендована, находились двое иностранцев. Во время осмотра автомобиля в багажном отделении полицейские обнаружили две гранаты Ф-1 и два запала к ним, балаклаву, пластиковые хомуты и две пары мотоциклетных перчаток.

Кроме того, задержанные в дальнейшем показали место, где были похищены у жителя Умани номера автомобиля, которые они выбросили во время преследования. Все вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по признакам статьи о незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК).

Напомним, что ранее под Харьковом полиция задержала шесть автобусов, чтобы проверить цель визита.

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Источник: korrespondent.net