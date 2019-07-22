Мэр Днепра Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому объявить в Украине досрочные местные выборы. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 22 июля.

По словам Филатова, результат выборов в Верховную Раду показал, что в стране появилась политсила, которая может самостоятельно устанавливать правила игры.

"Страна требует полной смены власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны сдать экзамен на соответствие. Сделать это можно единственным способом - объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - сказал мэр Днепра.

Он отметил, что досрочные местные выборы надо объявить не затягивая.

"Они должны показать, кто имеет доверие населения, а кто пришел к власти, чтобы решить личные финансовые проблемы", - добавил Филатов.

Также мэр Днепра подчеркнул, что местные советы должны прежде всего избавиться от криминальных кланов.

Также он призвал других лидеров местного самоуправления поддержать идею проведения досрочных местных выборов.

Cмотрите фотогалерею: Филатов предлагает Зеленскому объявить новые выборы

Отметим, накануне в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду, на которых с троекратным отрывом побеждает президентская партия Слуга народа.

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Источник: korrespondent.net