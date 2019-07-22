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22. 07. 2019

Водитель стрелял в пешеходов из травмата: его избили до потери сознания

Уличная драка со стрельбой произошла в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 22 июля.

Местный житель, находившийся в машине Mitsubishi, открыл огонь из травмата по двум прохожим, которые приехали из соседних сел. Те, в свою очередь, избили водителя до потери сознания и поехали на его автомобиле в больницу.

39-летнего стрелка в медучреждение доставил знакомый. Мужчина получил черепно-мозговую травму и до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Полицейские установили личности всех участников конфликта и допросили одну из сторон. 33-летний и 35-летний мужчины, пострадавшие от пуль травматического действия, заявили, что не знают, из-за чего в них стреляли. Сами же они действовали в ответ.

Cмотрите фотогалерею: Водитель стрелял в пешеходов из травмата: его избили до потери сознания

Им объявили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, сопряженным с насилием (ч.3 ст.289 УК) и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По факту нанесения им телесных повреждений начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по статье об умышленном легком телесном повреждении (ч.1 ст.125 УК). В зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы возможна переквалификация производства.

Напомним, что ранее в следствие погони под Уманью полицейские задержали иностранцев с гранатами. Также сообщалось, что в Николаевской области перевернулся Запорожец: шесть пострадавших.

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Источник: korrespondent.net

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