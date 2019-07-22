Трамп о "шпионах ЦРУ" в Иране: Ни слова правды

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Ирана о задержании 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в Центральном разведывательном управлении США, назвав его полностью ложным.

"Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным", - написал Трамп в понедельник, 22 июля, в Twitter.

По его словам, в заявлении Ирана нет "ни слова правды".

"Просто еще больше лжи и пропаганды (как об их сбитом беспилотнике), распространенной религиозным режимом, который терпит крах и не имеет понятия, что делать", - написал Трамп.

Президент США также заявил, что иранская "экономика мертва".

Ранее стало известно, что суд в Иране вынес приговор в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США. Аресты в Иране проводились на протяжении последнего года. Некоторые из задержанных будут казнены.

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Источник: korrespondent.net