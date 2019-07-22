Житель Сумской области разобрал железную дорогу на металлолом

Житель Сумской области снял с железнодорожного пути более полутысячи различных деталей крепления, надеясь сдать их как металлолом. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, 21 июля очередной полицейский автопатруль обратил внимание на колесный трактор, который находился вблизи колеи сообщением Наумовка-Корчаковка. В тракторном прицепе под сеном правоохранители обнаружили более пятисот деталей крепления железнодорожного пути - накладки, костыли, прижимы, подкладки, болты с различными комплектующими деталями и тому подобное. Водителем трактора оказался 42-летний местный житель.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая в тот же день провела обыск хозяйства подозреваемого в совершении кражи. Во время обыска нашли еще около 50 аналогичных запчастей. Все найденное оборудование, а также бензопилу, переоборудованную под болгарку с функцией резки металла, и специальный ключ полицейские изъяли.

В отношении мужчины открытого уголовное производство по статье "кража" Уголовного кодекса Украины. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений как в городе, так и в районе. Досудебное следствие продолжается.

Ранее неизвестные заменили восемь вагонов с металлоломом на вагоны с мусором.

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Источник: korrespondent.net