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22. 07. 2019

В Украине перекрыли масштабный канал поставки наркотиков из Китая

Украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко, передает Сегодня.

Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу на протяжении 10 лет.

Во время спецоперации задержали восьмерых наркодельцов. Лидером и организатором группировки оказался 37-летний киевлянин, на него работали группы дилеров в семи регионах.

"Каждую неделю члены этой группировки направляли в разные регионы нашей страны почтовые отправления со скрытыми особо опасными веществами. Почти круглосуточно члены группы фасовали наркотики и психотропы в арендованных квартирах города Киева, для того, чтобы обеспечить своевременную поставку заказанного товара своим клиентам", – сообщил Кихтенко.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали наркоторговцев с крупной партией метадона.

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Источник: korrespondent.net

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