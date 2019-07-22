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22. 07. 2019

Ефремова выпустили из СИЗО

Подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест. О решении суда сообщает координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - пишет она в Facebook.

Напомним, что Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. С тех пор суд много раз продлевал ему арест.

Адвокат Ефремова 8 июля заявил, что Верховный суд изменил подсудность в деле и теперь его будут слушать в Киеве.

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Источник: korrespondent.net

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