У НАБУ появились претензии к Луценко по делу Ощадбанка

Генпрокурор Юрий Луценко необоснованно изменил подследственность дела о хищении 20 миллионов долларов Ощадбанка. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

Как сообщается, 19 июля Луценко принял решение о передаче дела о хищении в Ощадбанке следователям Нацполиции. Такие действия генпрокурора прямо нарушают требования Уголовно-процессуального кодекса, отметили в НАБУ.

"Изменение подследственности в деле завладения 20 млн долл. США государственного АО Ощадбанк, в рамках которого детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, за следователями Нацполиции Украины является недопустимой и прямо нарушает требования УПК Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, в антикоррупционных органах призвали Луценко вернуть уголовное производство НАБУ "для привлечения виновных к ответственности".

Напомним, ранее НАБУ допросило Луценко из-за решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика прокурорам во главе с замгенпрокурора Анжелой Стрижевской.

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Источник: korrespondent.net