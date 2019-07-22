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22. 07. 2019

ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос

Госбюро расследований повторно вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 25 июля. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее у Порошенко заявили, что он не придет на допрос 17 июля, поскольку будет занят предвыборной компанией.

Его вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода Кузница на Рыбальском.

На данный момент ГБР расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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Источник: korrespondent.net

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