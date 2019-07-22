Европарламент рассказал об ожиданиях от новой Рады

Дэвид МакАллистер, глава делегации Европейского парламента, прибывшей в Украину для наблюдения за парламентскими выборами, заявил, что Европарламент надеется на проведение реформ новым созывом Верховной рады. Об этом он сообщил на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник, 22 июля.

Он также отметил, что "ЕС поможет Украине противостоять внешним угрозам".

"Европарламент и Верховная рада за последние годы вышли на беспрецедентное сотрудничество. Мы помогали ВР в развитии ее возможностей, медиации и диалога. Мы надеемся, что будущая ВР будет работать над построением национального консенсуса и реформированием. Европарламент заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ВР", - сказал МакАллистер.

О готовности сотрудничать с новой Радой заявила и глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО Маделен Мун.

"Парламентская ассамблея НАТО будет помогать Украине в европейской интеграции, мы готовы сотрудничать с новым парламентом", - сказала Мун на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Европарламент принял новую резолюцию по России с призывом отпустить украинских моряков.

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Источник: korrespondent.net