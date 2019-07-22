Полицейские в пьяной драке стреляли в троих человек на Житомирщине

В центре села Бровки-1 Андрушовского района, Житомирской области произошел конфликт между молодыми людьми в нетрезвом состоянии и местными жителями, который перерос в жесткую драку и стрельбу. Об этом сообщает Журнал Житомира в понедельник, 22 июля.

Инцидент произошел в конце июня 2019 года. Стрельбу устроили пьяные молодые парни, так как не рассчитали своих сил в драке, и безжалостно расстреляли трех крестьян.



"Однако на этом все только началось. В село приехали полицейские, которые явно ничего не хотели делать и разбираться в ситуации. Далее приехал какой-то мужчина, сказал, что он начальник полиции Андрушевки и у него "задача руководства по области" (дословно), не дать огласку данной ситуации", - написал местный житель Валерий Дятлов на своей странице в Facebook.



Впоследствии выяснилось, что обидчиками такие же полицейские, только из другой области. В комментариях под видео, начальник местной полиции подтвердил информацию о драке полицейских.



"На месте работали полицейские Андрушовского отдела полиции, я, как руководитель, тоже выезжал туда, но никаких попыток "замять"! Нами было начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК. После установления в ходе расследования причастности должностных лиц к событию, по решению Бердичевской местной прокуратуры, производство было передано в Государственное Бюро Расследования (регионального управления в г. Хмельницком)", - рассказал начальник полиции Житомира Ярослав Онищук.



О состоянии здоровья пострадавших пока ничего неизвестно.

Напомним, что ранее водитель стрелял в пешеходов из травмата - его избили до потери сознания. Также сообщалось, что под Киевом работники ритуальных служб устроили драку со стрельбой.

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Источник: korrespondent.net