МИД России прокомментировал выборы в Раду

В МИД РФ прокомментировали итоги парламентских выборов в Украине. Об этом говорится в распространенном 22 июля комментарии ведомства.

"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. "Свобода" и другие радикальные организации и вовсе не проходят в парламент. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - заявили в дипведомстве.

Россия также рассчитывает, что новый состав парламента Украины мудро использует в мирных целях кредит доверия от народа.

"Продолжим внимательно следить за развитием ситуации в Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны, - отметили в министерстве. - Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам".

В ведомстве отметили, что окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса в Украине можно будет делать после отчетов международных мониторинговых миссий.

"Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - подчеркнули в дипведомстве.

"К сожалению, как и на президентских выборах, к наблюдению не были допущены представители Российской Федерации. Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 млн украинских граждан, находящихся в нашей стране", - напомнили в МИД.

Как сообщалось, Европарламент надеется на проведение реформ новым созывом Верховной рады.

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Источник: korrespondent.net