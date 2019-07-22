В Херсонской области военный выстрелил в ногу сослуживцу

В Херсонской области военный из автомата выстрелил в сослуживца, в результате чего последний получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, что привело к ранению ноги сослуживца.

"Планируется комплекс судебных экспертиз и вручение военнослужащему уведомления о подозрении", - отмечает ГБР.

ГБР квалифицирует это преступление по статье "нарушение правил обращения с оружием, если это нанесло пострадавшему телесные повреждения" и в случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в прошлом году в Марьинке военный во время ссоры застрелил сослуживца.

Ранее во Львовской области военный после ссоры убил женщину-медика.

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Источник: korrespondent.net