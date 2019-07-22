Власти Израиля начали сносить дома палестинцев

Израиль начал сносить 10 палестинских построек, расположенных вдоль барьера, который отделяет Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 22 июля.

Тяжбы по поводу статуса построек шли в течение последних нескольких лет - и в итоге израильские власти объявили дома незаконным самостроем.

Бульдозеры и другая техника вошли в деревню Сур Бахер на краю города в сопровождении сотен полицейских и солдат Израиля. По данным работников ООН, после сноса первого из домов свое жилище потеряли 17 палестинцев.

Владельцы домов возмущены - они получали разрешение на строительство от властей Палестинской национальной администрации. Израиль считает, что существование этих построек представляет угрозу для безопасности, так как они находятся слишком близко от защитного барьера. Это дает основания опасаться за свою недвижимость всем, кто живет вблизи от 703-километрового пограничного сооружения.

Действия Израиля осудило международное сообщество - ООН потребовала прекратить разрушение палестинских домов на территории, которую большинство стран считают оккупированной.

Напомним, что ранее Израиль обстрелял сектор Газа в начале мая - обстрел стал самым масштабным за несколько лет, а число жертв составило 31.

Также сообщалось, что Катар выделит палестинцам $480 миллионов.

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Источник: korrespondent.net