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22. 07. 2019

Турчинов назвал "рабами", проголосовавших за "пророссийские" партии

По мнению экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, 20% украинцев отдали свои голоса за партии, которые "олицетворяют реванш и возвращение к России", и поэтому являются "рабами". Об этом он написал в своем блоге. 

"Что поражает - это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение к России. Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года", - написал Александр Турчинов.

"К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда в нужде, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?", - пишет Турчинов.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия по стостоянию на 16:00 понедельника, 22 июля, обработала 70,49% электронных протоколов. Слуга народа продолжает укреплять лидерские позиции, Евросолидарность и Голос теряют голоса.

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Источник: korrespondent.net

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