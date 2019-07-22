Карт-бланш новичку. Западная пресса о выборах Рады

Западная пресса уделила внимание украинским парламентским выборам. О их результат написали практически все ведущие мировые СМИ.

Корреспондент.net сделал подборку зарубежных материалов о нашем голосовании.

The Wall Street Journal

Издание отмечает, что партии 41-летнего Зеленского удалось выиграть парламентские выборы на волне того же широкого недовольства правящим классом, которое и помогло ему занять президентское кресло.

Полномочия президента в Украине ограничены, но и теперь, когда по результатам выборов решения Зеленского будут пользоваться поддержкой в парламенте, гаранту конституции предстоит преодолеть ряд испытаний. В их числе, во-первых, выполнение обещания найти решение конфликта на востоке страны, где “поддерживаемые Москвой сепаратисты контролируют территорию, большую, чем штат Коннектикут”, замечает WSJ.

Во-вторых, Зеленскому и новому правительству необходимо провести реструктуризацию, чтобы получить миллиарды помощи от Запада и добиться успеха в борьбе с глубоко укоренившейся коррупцией.

The Financial Times

Издание называет Слугу народа партией “политических неофитов” Владимира Зеленского — она победила на выборах и потенциально стала первой политической силой, которая после обретения независимости Украины в 1991 году, похоже, в одиночку соберёт правящее большинство в Раде.

Издание цитирует гендиректора киевской инвестиционной компании Томаша Фиалу, который отметил положительную реакцию инвесторов на результаты выборов.

Слуга народа "создана из свежих политиков, в том числе активистов и предпринимателей", хотя "некоторых из ее кандидатов связывали с Игорем Коломойским", пишет газета.

"Зеленского, который пообещал ускорить реформы и при этом оставить курс Киева на интеграцию с ЕС и НАТО, тепло приняли иностранные партнеры Киева", - добавляет издание.

Но его недавний призыв люстрировать чиновников, которые работали при его предшественнике, осудили страны Большой семерки.

Обеспокоенность усилилась, когда полиция начала следствие в отношении бизнеса, связанного с Порошенко, добавляет газета.

New York Times

Зеленский позиционировал себя как "альтернативу" старым политикам, однако его связи с Коломойским, возможно, приведут к тому, что повторится "знакомая история", пишет издание.

EPA

Le Figaro

"Кажется, украинцы дали карт-бланш своему новому президенту, бывшему комику и новичку в политике Владимиру Зеленскому", - пишет издание

Это - рекордное победа для партии в Украине за время независимости.

Эксперты говорят, что от 50 до 70 процентов депутатов будут "новыми лицами".

"Это - поворот для этой бывшей советской республики, в политическом пейзаже которой до сих пор доминировали элиты, выросшие в Советском Союзе", - пишет издание.

The Times

Журнал пишет, что Владимир Зеленский поклялся справиться с войной против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке, искоренить коррупцию и улучшить уровень жизни украинцев. Он также пообещал осуществить реформы полиции и системы судопроизводства, а также провести референдум относительно членства в НАТО, если перспектива членства станет реальной.

The Guardian

Как будто комика, ставшего президентом, было недостаточно: у Украины теперь есть рок-звезда в качестве потенциального политического деятеля, так в британском издании комментируют результат партии Голос.

Музыкант заполнил избирательный список своей партии молодыми специалистами, многие из которых получили западное образование, и запретил нынешним и бывшим законодателям входить в партию.

Издание обращает внимание: Вакарчук и его группа не прекратили выступления во время предвыборной кампании — они сделали концерты неотъемлемой частью партийных туров по всей стране. И хотя партия Голос была зарегистрирована только за два месяца до голосования, Вакарчук уже давно мечтает о политической карьере, напоминает The Guardian: певец был сторонником прозападной оранжевой революции в Киеве в 2004 году и присоединился к блоку тогдашнего президента Виктора Ющенко.

В итоге он получил место в парламенте в 2007 году, но быстро разочаровался в политике и уступил своё место всего через год, но в 2014-м поддержал новые власти Украины.

The Independent

Издание считает, что секрет успешной кампании партии Зеленского, которую сейчас возглавляет близкий к президенту политтехнолог Дмитрий Разумков, — это центристская позиция. Это позволяет реагировать на такие острые вопросы, как тарифы на коммунальные платежи, а публикациями в Facebook и Instagram заменить интервью СМИ.

В трудные моменты Зеленский обращался к эффективному, хотя и более старому инструменту выборов — предупреждать бюрократов перед камерами. В последние десять дней он высмеивал сотрудников таможни на западной границе; заставил начальника налоговой службы в Одессе подписать заявление об отставке; приказал другому «гангстерскому» чиновнику покинуть совещание.

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Источник: korrespondent.net