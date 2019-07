Послы G7 прокомментировали выборы в Раду

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине приветствовали проведение на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод внеочередных парламентских выборов в стране.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - говорится в заявлении, обнародованном в аккаунте послов G7 в Украине в соцсети Твиттер.

G7 ambassadors welcome the holding of competitive parliamentary elections in Ukraine where fundamental rights and freedoms were respected. We congratulate the CEC on their work. We look forward to ODIHR’s recommendations and encourage consideration of their implementation.