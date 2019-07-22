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22. 07. 2019

В ЦИК рассказали, когда объявят результаты выборов

Центральная избирательная комиссия объявит окончательные результаты внеочередных парламентских выборов в течение 15 дней со дня голосования. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает РБК-Украина.

По его словам, пока сложно прогнозировать, сможет ли ЦИК установить результат ранее, чем за 15 дней. Впрочем, Радченко заверил, что Центральная избирательная комиссия объявит об итогах голосования в срок, что отведен законом.

"У ЦИК есть 15 дней. В пределах этого срока ЦИК установит результат. На сегодня ни один бумажный протокол к Центральной избирательной комиссии не поступал. Ожидается завтра, в лучшем случае", - добавил он.

Ранее гражданская сеть Опора провела параллельный подсчет голосов на выборах Верховной Рады. Ее данные подтверждают результаты экзит-поллов и предварительные данные Центризбирком, согласно которым в Верховную Раду проходят пять партий. 

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Источник: korrespondent.net

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