СБУ заявила о миллионных махинациях в Спецтехноэкспорте: там все отрицают

Должностных лиц госпредприятия Спецтехноэкспорт разоблачили на миллионных злоупотреблениях. Об этом заявила пресс-служба СБУ в понедельник, 22 июля.

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины сообщили о масштабных злоупотреблениях в Спецтехноэкспорте, в результате которых был нанесен ущерб госбюджету на сумму почти 6,8 миллионов долларов.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Спецтехноэкспорта без наличия реальной потребности заключили контракт с иностранной компанией на поставку Подвесной системы раннего выявления для потребностей Госпогранслужбы. Таким образом из-за неоправданного внесения дополнительных расходов в Государственный оборонный заказ был нанесен многомиллионный ущерб государственному бюджету.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и Госпредприятия Спецтехноэкспорт проводятся следственные действия.

В Спецтехноэкспорте подтвердили проведение у них выемки документов и заявили, что их сотрудники не могли завладеть средствами при покупке у американской компании оборудования для пограничников, так как Спецтехноэкспорт не является распорядителем публичных средств.

Там уточняют, что сотрудники военной прокуратуры изымают документы, касающиеся поставки в 2015-2017 годов Подвесной системы раннего выявления для нужд Госпогранслужбы.

Данная система производства американской компании была в полном комплекте поставлена в Украину, прошла испытания и сейчас работает на границе Украины, сказали в компании.

"В данном случае предприятие Спецтехноэкспорт занималось поставкой оборудования согласно постановлению Кабинета министров и государственному контракту с заказчиком", - отметили в компании.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о новой масштабной схеме в оборонной сфере. По его словам, в течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.

Как известно, коррупционные скандалы в оборонке начались после расследования журналистов, согласно которому предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе в СМИ называли экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Впоследствии Гладковского уволили с должности, но никакого наказания он и его сын не понесли.

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Источник: korrespondent.net