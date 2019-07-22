Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана: 5 раненых

Потасовка с применением огнестрельного оружия произошла на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает информагентство ТАСС в понедельник, 22 июля.

"Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (Таджикистан) на въезде в данный населенный пункт. Жители села Аксай (Киргизия) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие", - говорится в заявлении погранслужбы.

Пограничники уточнили, что конфликт произошел между гражданами двух стран. По данным ведомства, стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

"По предварительным данным, пять человек получили ранения. В настоящее время автотрасса Исфара (Таджикистан) - Ворух (таджикский анклав) закрыта", - отметило ведомство.

На место происшествия прибыли представители погранслужб обеих стран. "Они проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. На месте также работают представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон", - следует из сообщения.

Как сообщалось в СМИ ранее, власти Новой Зеландии выкупят у населения оружие на 120 млн евро.

Напомним, что ранее, в Австрии политик стрелял с балкона по воображаемым портретам президента.

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Источник: korrespondent.net