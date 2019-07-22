В Египте 11 человек осуждены пожизненно за участие в ИГИЛ

К пожизненному заключению в Египте приговорили 11 человек за участие в террористической организации Исламское государство. Об этом сообщило информагентство AssociatedPressв понедельник, 22 июля.

Также сообщается о двоих боевиках, которых приговорили к 15 годам тюремного заключения. Приговоры могут быть обжалованы.

В суде по уголовным делам в Гизе заявили, что все обвиненные выезжали за границу, чтобы воевать на стороне ИГ и проходить военную подготовку. У них нашли оружие, и они участвовали в планировании нападений на сотрудников сил безопасности и государственные учреждения.

Египет борется с боевиками ИГ на Синайском полуострове. Эта борьба усилилась в 2013 году после того, как в результате военного переворота был свергнут президент Мухаммед Мурси.

Боевики в Египте неоднократно совершали нападения на сотрудников сил безопасности и на христианские общины.

Напомним, что ранее в Египте боевики убили восемь полицейских.

Также сообщалось, что трех сторонников ИГИЛ, готовивших теракт, арестовали в Австралии.

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Источник: korrespondent.net