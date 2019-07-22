Выборы в Раду: международные наблюдатели рассказали о махинациях

Международные наблюдатели на парламентских выборах в Украине 2019 года рассказали о том, какие махинации использовали кандидаты. Об этом сообщается в отчете Миссии международных наблюдателей, который представили на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 22 июля.

Одной из особенностей последней парламентской кампании в Украине стало "клонирование" политических брендов участниками избирательной гонки.

"Присвоение бренда одной из партий несколькими кандидатами, которые баллотировались путем самовыдвижения, было одним из главных особенностей этих выборов, которое получило название "клонирование", - сказано в отчете миссии.

Практика скупки голосов избирателей также вызвала серьезную обеспокоенность международных наблюдателей.

"Давно распространенная практика скупки голосов серьезно обеспокоила международных наблюдателей. Ее результатом стали 125 уголовных производств", - отмечают в отчете.

Наблюдатели указали, что была распространена практика подкупа посредством благотворительности, раздачи бесплатных продовольственных или медицинских наборов, лотерейных билетов и наград, проведения концертов, выдачи наличных средств.

В миссии международных наблюдателей утверждают, что нынешнее регулирующее финансирование избирательных кампаний законодательство Украины не обеспечивает надлежащую прозрачность и подотчетность.

"Существующая законодательная база, регулирующая финансирование кампаний не обеспечивает надлежащую прозрачность и подотчетность. По состоянию на сегодня, она позволяет большим донорам неправомерно влиять на политику и волеизъявление избирателей объемом трат на предвыборную кампанию", - говорится в отчете.

При этом наблюдатели отметили, что предусмотренные санкции нельзя назвать ни пропорциональными причиненному ущербу, ни превентивными.

Напомним, что ранее послы стран "Большой семерки" назвали досрочные парламентские выборы "конкурентными".

МИД России также прокоментировал выборы в Украине - там отметили, что Россия будет оценивать новые украинские власти по их практическим делам.

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Источник: korrespondent.net