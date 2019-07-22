Чрезвычайный уровень пожароопасности сохранится в Украине до 25 июля

В Украине до 25 июля продлится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций в понедельник, 22 июля.

"По данным Укргидрометцентра, 22-25 июня в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - отмечается в сообщении ГСЧС.

Напомним, что ранее в Киевской области пожар уничтожил 10 гектаров пшеницы.

Под Харьковом сгорело поле с зерном

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Источник: korrespondent.net