Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 00:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,27
22. 07. 2019

Чрезвычайный уровень пожароопасности сохранится в Украине до 25 июля

В Украине до 25 июля продлится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций в понедельник, 22 июля.

"По данным Укргидрометцентра, 22-25 июня в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - отмечается в сообщении ГСЧС.

Напомним, что ранее в Киевской области пожар уничтожил 10 гектаров пшеницы.

Под Харьковом сгорело поле с зерном

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли на доработку!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.