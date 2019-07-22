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22. 07. 2019

Украина впервые направила миротворцев в Мали


Впервые Украина направила миротворцев в составе пяти человек для выполнения заданий Многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
 
Отмечается, что на данный момент 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах.
 
"Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек); Миссия ООН в Косово (2 человека); Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека); Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек); Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 лицо); Тренировочно-совещательная миссия НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан (21 лицо); Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек); Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей)", - говорится в сообщении.

В Мали боевики напали на деревни и убили более 40 человек
 
Напомним, ранее автомобиль миссии ООН в Мали наехал на мину, в результате чего ранения получили десять миротворцев.

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Источник: korrespondent.net

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