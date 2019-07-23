Местные выборы пройдут в 2020 году – Разумков

Филатов предлагает Зеленскому объявить новые выборы
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Источник: korrespondent.net
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Источник: korrespondent.net
- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли на доработку!