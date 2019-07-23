Местные выборы пройдут в 2020 году – Разумков

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что местные выборы в Украине состоятся в 2020 году.

"Я думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020 году, но многое будет зависеть, в том числе, и от местных органов власти", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник, 22 июля.

Разумков считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством.



Напомним, 21 июля на брифинге в штабе Слуги народа после объявления результатов выборов президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит расслабляться в вопросе местных выборов.





Как известно, очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.



Филатов предлагает Зеленскому объявить новые выборы Ранее Зеленский внес законопроект о расширении люстрации чиновников в Верховную Раду. "Вам интересно, что будет с местными выборами? Не расслабляйтесь", - сказал глава государства.

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Источник: korrespondent.net