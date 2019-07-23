В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества



В 15 штатах Венесуэлы, а также в столице страны Каракасе произошло массовое отключение электроэнергии, сообщает газета El Nacional.

"Вечером в понедельник, 22 июля, в ряде районов Каракаса и еще 15 штатах страны произошло отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала марта в Венесуэле происходят отключения электроэнергии, затрагивающие большинство регионов. Власти страны объясняют проблемы вмешательством со стороны США и оппозиции.

Самый масштабный блэкаут произошел 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. Подачу электроэнергии восстанавливали почти неделю.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал аварию в электросетях страны терактом со стороны США.

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Источник: korrespondent.net