Зеленский уволил еще семь глав райгосадминистраций

ПрезидентВладимир Зеленский уволил глав семи районных государственных администраций. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса главы государства в понедельник, 22 июля.
Причиной увольнения указано "окончание срока полномочий президента Украины".
Так, президент уволил:
- председателя Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области Василия Сукача;
- руководителя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области Василия Зубрицкого;
- председатель Троицкой районной государственной администрации Луганской области Александра Иванова;
- председателя Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области Виктора Сергиенко;
- председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области Игоря Дзюбу;
- главу Кременской районной государственной администрации Луганской области Наталья Чехуту;
- главу Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области Сергея Иванюченко.
В Киеве на взятке задержали замглавы Печерской РГА
Напомним, 16 июля Зеленский уволил 21 главу районных государственных администраций.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net