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23. 07. 2019

Зеленский уволил еще семь глав райгосадминистраций


ПрезидентВладимир Зеленский уволил глав семи районных государственных администраций. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса главы государства в понедельник, 22 июля.
 
Причиной увольнения указано "окончание срока полномочий президента Украины".
 
Так, президент уволил:
 
- председателя Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области Василия Сукача;
 
- руководителя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области Василия Зубрицкого;
 
- председатель Троицкой районной государственной администрации Луганской области Александра Иванова;
 
- председателя Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области Виктора Сергиенко;
 
- председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области Игоря Дзюбу;
 
- главу Кременской районной государственной администрации Луганской области Наталья Чехуту;
 
- главу Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области Сергея Иванюченко.

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Напомним, 16 июля Зеленский уволил 21 главу районных государственных администраций.

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Источник: korrespondent.net

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