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23. 07. 2019

США могут стереть Афганистан с лица Земли за десять дней – Трамп


США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в понедельник, 22 июля, передает The Hill.

"Если бы мы захотели начать и выиграть войну в Афганистане, я мог бы выиграть ее через неделю. Я просто не хочу убивать 10 млн человек", – сказал глава Белого дома.

По словам американского президента, войне он предпочел бы вывод американских войск и завершение военного конфликта в регионе, продолжающегося уже более 20 лет.

Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.

В конце прошлого года появилась информация о выводе половины войск США из Афганистана. В то же время в Белом доме заявили, что пока приказа о выводе войск из Афганистана не было.

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Источник: korrespondent.net

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