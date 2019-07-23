Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 04:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,27
23. 07. 2019

Трамп договорился Конгрессом по потолку госдолга

 
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Конгрессом по поводу двухлетнего бюджета и потолка государственного долга. 
 
Соглашение поддержали лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер меньшинства Чак Шумер, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства Кевин Маккарти.
 
"Это настоящий компромисс, который станет очередной победой для наших замечательных военных и ветеранов!" – написал Трамп в Twitter.

Подробностей о расходах на ближайшие 2020-2021 финансовые годы Трамп не привел.
 
Напомним, в феврале Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом утвердила проект бюджета правительства до сентября текущего года.
 
22 декабря 2018 года из-за бюджетных противоречий в США начался шатдаун, который продлился до 25 января и стал самым долгим в истории страны. Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности правительства, заключив соглашение до 15 февраля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли на доработку!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.