

США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива. Об этом госсекретарь Майк Помпео объявил в интервью телекомпании WFTV 9.

По его словам, целью патрулирования станет сохранение торговых путей открытыми. "В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия", – заявил госсекретарь.

Помпео напомнил позицию президента Дональда Трампа, который "ясно дал понять, что США не хотят войны с Ираном".

"Мы просто хотим, чтобы они прекратили террористическую деятельность по всему миру… И поэтому мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Ирана", – подчеркнул он.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.



Британия призывает обходить Ормузский пролив

США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции. Ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта.

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Источник: korrespondent.net