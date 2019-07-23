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23. 07. 2019

Трость пассажирки Титаника продали за 50 тысяч долларов


Пешеходная трость, которой пользовалась выжившая пассажирка Титаника, была продана в США за 50 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома Guernsey's.
 
Трость имеет электрическую подсветку. Именно поэтому в ночь крушения Титаника женщина по имени Элле Уайт смогла использовать ее как ориентир для спасательных шлюпок. В течение всей ночи она ей яростно размахивала, одновременно помогая всем.
 
Женщина купила трость, находясь уже в путешествии, когда повредила ногу. Уайт умерла в 1942 году в возрасте 85 лет.

Напомним, ранее ключ от шкафчика на Титанике продан за 104 тысячи долларов. Письмо пассажирки Титаника, написанное за несколько часов до крушения, продали за 119 тысяч фунтов.

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Источник: korrespondent.net

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