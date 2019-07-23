Трость пассажирки Титаника продали за 50 тысяч долларов

Пешеходная трость, которой пользовалась выжившая пассажирка Титаника, была продана в США за 50 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома Guernsey's.
Напомним, ранее ключ от шкафчика на Титанике продан за 104 тысячи долларов. Письмо пассажирки Титаника, написанное за несколько часов до крушения, продали за 119 тысяч фунтов.
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Источник: korrespondent.net
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