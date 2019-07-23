Итоги 22.07: Ефремов на свободе и итоги выборов



ЦИК обработал 90% протоколов на выборах в Раду

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объявила внеочередные парламентские выборы состоявшимися. По последним данным, ЦИК обработал 90% протоколов.

За партию Слуга народа проголосовали 43,1% избирателей, за Оппозиционную платформу - За жизнь – 12,94% избирателей, а за партию Европейская солидарность – 8,18% избирателей. Четвертое место занимает партия Батькивщина, за которую проголосовали 8,18% избирателей. Пятерку закрывает партия Голос с 5,92% голосов.

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва планируют провести в конце августа – начале сентября.

Зеленский подписал указ по борьбе с рейдерством

Президент Владимир Зеленский подписал указ О мерах по противодействию рейдерству. Документом предлагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

СБУ провела обыски в Кабмине и других госведомствах

Сотрудники силовых ведомств провели обыски в служебных помещениях Кабинета министров, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия Спецтехноэкспорт из-за схемы в оборонной сфере.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долларов.

Россия разморозила строительство Южного потока

Российский Газпром разморозил строительство восточной ветки Южного потока на юге России. Строительство российской части газопровода решили возобновить, чтобы соединить центральную часть России с Анапой, откуда начинается морская часть Южного потока по дну Черного моря в Болгарию.

Экс-регионала Ефремова выпустили из СИЗО

Подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

Порошенко во второй раз вызвали на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос 25 июля. "Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - сказали в пресс-службе ГБР.

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований 17 июля, посколькубыл занят предвыборной компанией.

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Источник: korrespondent.net