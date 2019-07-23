В Австралии водитель с наркотиками на $140 млн протаранил копов

В Австралии молодой мужчина за рулем фургона, в котором находилась крупная партия наркотиков, не вписался в вираж и на большой скорости протаранил патрульную машину, припаркованную у полицейского участка в районе Иствуд на окраине Сиднея. Об этом сообщает news.com.au во вторник, 23 июля.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, но уже менее чем через час он был задержан. При обыске фургона полицейские обнаружили более 273 кило метамфетамина. По оценкам копов, на местном черном рынке стоимость этой партии наркотиков могла бы составить не менее 200 австралийский долларов (около $140 млн – ред.).

Арестованному 28-летнему жителю Сиднея предъявлены обвинения в незаконном распространении наркотиков и неосторожном управлении транспортным средством. Первое судебное разбирательство по этому делу состоится в ближайшие дни.

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Ранее в Австралии сотрудники полиции обнаружили и конфисковали 1,6 т метамфетамина и 37 кг кокаина. Наркотики привезли из Таиланда. Общая стоимость партии метамфетамина составила $840 млн.

Также сообщалось, что пенсионерам в Австралии по ошибке прислали 20 кг метамфетамина, котрый оценили в $20 млн.

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Источник: korrespondent.net