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23. 07. 2019

В Китае пять человек погибли при отравлении газом на предприятии

По меньшей мере пять человек погибли и еще четверо пострадали в результате отравления газом на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering в уезде Хуайлай северной китайской провинции Хэбэй. Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 23 июля.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в 16:30 по местному времени (11:30 по Киеву), когда рабочие производили чистку резервуара со сточными водами на предприятии.

Сообщается, что пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения. Их состояние оценивается как стабильное.

Причина инцидента устанавливается. Ведется расследование.

На прошлой неделе в Китае при взрыве на газоперерабатывающем заводе в городе Има погибли 10 человек, 19 пострадали и еще пять пропали без вести.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Измир произошел взрыв на табачной фабрике. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

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Источник: korrespondent.net

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