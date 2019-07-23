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23. 07. 2019

На Донбассе за сутки ни одного обстрела

За минувшие сутки подразделения сепаратистов ни одного раза не обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 23 июля.

Отмечается, что противник придерживался установившегося режима прекращения огня. Потерь с украинской стороны не было зафиксировано.

По данным украинской разведки, 22 июля один сепаратист погиб и еще двое были ранены. При этом не указано, что стало причиной вражеских потерь.

"С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 21 июля сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военные не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net

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