В Пуэрто-Рико на акцию протеста вышли 200 тысяч человек

В столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан началась массовая акция протеста. Более 200 тысяч человек требуют отставки губернатора страны, сообщает CNN во вторник, 23 июля.

Отмечается, что скандал разразился после публикации электронной переписки губернатора Рикардо Росселло, в которой тот пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину.

Часть команды Росселло находится под следствием из-за многочисленных случаев злоупотребления. При этом сам чиновник не желает уходить в отставку.

Wow. Puerto Rico.

You don’t get this perspective from the ground.

They are Loud.

Determined.

United. pic.twitter.com/3JMmbc8NY2