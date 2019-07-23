В Пуэрто-Рико на акцию протеста вышли 200 тысяч человек

В столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан началась массовая акция протеста. Более 200 тысяч человек требуют отставки губернатора страны, сообщает CNN во вторник, 23 июля.
Отмечается, что скандал разразился после публикации электронной переписки губернатора Рикардо Росселло, в которой тот пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину.
Часть команды Росселло находится под следствием из-за многочисленных случаев злоупотребления. При этом сам чиновник не желает уходить в отставку.
Wow. Puerto Rico.— David Begnaud (@DavidBegnaud) 22 июля 2019 г.
You don’t get this perspective from the ground.
They are Loud.
Determined.
United. pic.twitter.com/3JMmbc8NY2
Напомним, в Гонконге полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгоне протестующих. Организаторы акции заявили, что в ней приняли участие более 430 тысяч человек. Власти пока не комментировали эту информацию
Ранее протестующие в Гонконге заняли парламент и в рамках диалога с властью достигли соглашений. Но затем из-за бездействия местных властей протесты возобновились.
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Источник: korrespondent.net
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