В Эфиопии в столкновениях с силовиками погибли 25 человек

В Эфиопии 25 человек погибли в столкновениях между активистами из народности сидама, которые требуют референдума, и силовиками. Об этом накануне сообщило BBC.

"На юге Эфиопии по меньшей мере 25 человек погибли в результате столкновений между силовиками и активистами из местной этнической группы, которые требуют проведения референдума об автономии своего региона", – говорится в сообщении.

Представители сидама обвинили центральную власть в несоблюдении обещания провести референдум по вопросу предоставления автономии их региону.

Во время беспорядков эфиопские силы безопасности использовали боевые патроны против протестующих.

В прошлый четверг сидамские активисты объявили о намерении провозгласить свою собственную федеральную область.

Сидама является пятой по величине этнической группой в Эфиопии и составляет до 4% населения этой африканской страны, проживая компактно на юге. При этом остальные крупнейшие этносы Эфиопии уже имеют свои автономные регионы.

Ранее в Эфиопиии несколько десятков человек погибли в результате этнических столкновений на западе страны. Жертвами нападения стали представители этнических групп гумуз и шинаша.

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Источник: korrespondent.net