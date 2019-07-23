Лиса напала на спящую пациентку в больнице Швейцарии - СМИ

В госпитале Цюриха на спящую в больничной палате пациентку напала пробравшаяся в лечебное учреждение лиса. В результате женщина получила легкие травмы от укусов.

Как сообщил телеканал Tele Top, этот инцидент произошел на минувшей неделе. Лиса "проникла ночью в палату через открытую дверь и атаковала спящую женщину". Пациентка получила "легкие травмы, вызванные укусами".

Цюрихский инспектор по фауне после этого случая предписал госпиталю закрывать по ночам двери и окна в палатах. Кроме того, сотрудников, пациентов и их родственников уведомили о запрете кормить диких животных. Выяснилось, что и до нынешнего ЧП лисы не раз приближались к персоналу больницы "на опасное расстояние".

Как заявил официальный представитель Службы парков Цюриха Лукас Хандшин, "животные меньше опасаются людей, которые их кормят". Поэтому нельзя кормить лис, а наоборот - следует их отпугивать. "Если это не срабатывает, то требуется отстрел", - резюмировал эксперт.

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Источник: korrespondent.net