В РФ завели шесть дел на украинских военных

Следственный комитет Российской Федерации возбудил шесть новых уголовных дела против украинских военных из-за якобы обстрелов ими гражданских объектов на Донбассе. Об этом в сообщает пресс-служба СК РФ во вторник, 23 июля.

По версии российских следователей, в период с 10 по 20 июля ВСУ и Нацгвардия "провели многочисленные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения" по объектам гражданской инфраструктуры в "ДНР" и "ЛНР".

"Под огонь артиллерии попали Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, а также поселки Гольмовский и Золотое-5", – говорится в сообщении.

В России утверждают, что в результате этих обстрелов якобы погибли три женщины, еще десять человек, в том числе двое детей, получили ранения.

"Повреждены здания детского сада, школы, несколько жилых домов Донецка, а также постройки в других населенных пунктах", – заявляют в Следкоме РФ, традиционно не сообщая, откуда была получена данная информация.

В России возбудили шесть уголовных дел по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч.1 ст.356 УК РФ).

Напомним, на прошлой неделе Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского. Гражданина Украины обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета.

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Источник: korrespondent.net