Пункт пропуска Майорск возобновил работу по графику

Контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области возобновил работу. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 23 июля.

"Все КПВВ на линии разграничения открылись в 06.00 по летнему графику работы и функционируют в штатном режиме, в том числе и КПВВ Майорское, которое вчера не работало, в связи с взрывоопасной ситуацией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня утром на КПВВ Майорское в очередях стояли 150 автомобилей, а в целом на линии разграничения – 330 машин.

Накануне возле КПВВ Майорское пиротехники ГСЧС искали взрывчатку. Они обследовали 8 тыс. кв. м. территории.

Напомним, на Донбассе в день выборов из-за анонимного сообщения о минировании приостановил работу пункт пропуска Майорское. Вскоре он возобновил работу. В МВД сообщили, что не нашли каких-либо опасных предметов.

Позже ГСЧС проинформировала, что в ходе обследования территории пункта пропуска Майорское пиротехники обнаружили взрывоопасные предметы – 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.

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Источник: korrespondent.net