Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 10:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,27
23. 07. 2019

Новичками будут три четверти депутатов парламента

Согласно предварительным результатам, в Верховной Раде 9 созыва три четверти депутатов будут новичками. Об этом пишет Украинская правда.

Отмечается, что в парламент пока проходят 323 кандидата, которые ранее там не работали: 167 из них избираются по спискам, 156 - по мажоритарке.

Больше всего "новых" ведут "Слуга народа", ни в списке, ни в округах не имеет бывших или действующих нардепов, и "Голос", среди списочников которого мандат имел только Святослав Вакарчук.

Больше всего "предшественников", вероятно, изберутся как самовыдвиженцы - их там 35 среди 49 кандидатов.

Как сообщалось, по предварительным результатам выборов, в Верховной Раде IX созыва будет минимум 86 нардепов-женщин. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.