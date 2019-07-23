Новичками будут три четверти депутатов парламента

Согласно предварительным результатам, в Верховной Раде 9 созыва три четверти депутатов будут новичками. Об этом пишет Украинская правда.

Отмечается, что в парламент пока проходят 323 кандидата, которые ранее там не работали: 167 из них избираются по спискам, 156 - по мажоритарке.

Больше всего "новых" ведут "Слуга народа", ни в списке, ни в округах не имеет бывших или действующих нардепов, и "Голос", среди списочников которого мандат имел только Святослав Вакарчук.

Больше всего "предшественников", вероятно, изберутся как самовыдвиженцы - их там 35 среди 49 кандидатов.

Как сообщалось, по предварительным результатам выборов, в Верховной Раде IX созыва будет минимум 86 нардепов-женщин.

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Источник: korrespondent.net