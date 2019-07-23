Британия предложила европейцам военно-морскую миссию в Ормузском проливе

Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса с Ираном. Об этом накануне соообщило агентство DPAсо ссылкой на главу британского МИД Джереми Ханта.

"Поскольку свобода судоходства является жизненно важным интересом каждой нации, мы будем стремиться собрать миссию по защите моря под руководством Европы, чтобы обеспечить как безопасный проход экипажей, так и груза в водах вокруг Ирана", – сказал Хант.

По его словам, за последние два дня Великобритания провела "конструктивные" переговоры с рядом стран, и сказал, что эта миссия дополнит аналогичные усилия, предпринимаемые Вашингтоном.

"Это не будет частью политики США "максимального давления" на Иран, потому что мы по-прежнему привержены идее сохранения иранского ядерного соглашения", – отметил министр.

Ранее британское министерство транспорта повысило уровень безопасности морских перевозок под флагом Британии до уровня 3 и продолжает рекомендовать избегать прохода через Ормузский пролив.

"Если Иран продолжит этот опасный путь, они должны принять, что ценой за это будет повышение западного военного присутствия в водах вдоль их береговой линии, не потому, что мы хотим увеличить напряженность, а просто потому, что свобода судоходства – это принцип, который Великобритания и ее союзники всегда будут защищать", – заявил Хант.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции. Ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта.

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Источник: korrespondent.net