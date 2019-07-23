Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках чиновницу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета. Об этом накануне сообщила пресс-служба СБУ.

Было установлен, что чиновница наладила механизм вымогательства денег у участников боевых действий за постановку на квартирный учет и содействии в беспрепятственной выплате денежной компенсации за приобретение жилья.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленницей за свои "услуги" 2 тысяч долларов. Первую половину от указанной суммы взятки она должна была получить за назначение денежной компенсации, вторую – после получения гражданином установленной законом выплаты.

Женщину задержали в Луцке во время получения тысячи долларов – первой части взятки. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч.3 ст.368 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке чиновница вымогала тысячи долларов у ветеранов

Накануне в Киевской области на взятке поймали чиновницу сельсовета. Она требовала за один гектар земли 10 тысяч долларов от представителей коммерческой структуры.

Также сообщалось, что в Запорожской области сотрудники СБУ вымогали взятки у иностранцев.

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Источник: korrespondent.net