На Закарпатье ребенок погиб от удара током в лесу

В лесном массиве неподалеку от пгт.Деловое Раховского района Закарпатской области от удара током погиб семилетний мальчик. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает местное издание Мукаччево.net.

Трагедия случилась накануне около 9.00. Ребенок наступил на оборванный провод линии электропередач в лесу недалеко от трассы.

Он умер в карете скорой помощи.

По словам местных жителей, трагедия произошла из-за того, что ураган обрушил электроопору и оборвал электропровод.

В настоящий момент тело ребенка направлено на экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, на прошлой неделе под Ровно ребенок погиб под обвалом в песочном карьере. А в начале месяце на Львовщине семилетний мальчик погиб под обвалом в куче песка возле дома.

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Источник: korrespondent.net