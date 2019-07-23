В сирийском Идлибе почти 60 человек погибли при авиаударах

В результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб почти 60 человек погибли и свыше 100 были ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам во вторник, 23 июля.

"По меньшей мере 59 человек убито и свыше 100 женщин, детей и мужчин получили ранения, многие тяжелые, после того как несколько смертельных авиаударов было нанесено по нескольким районам южного Идлиба сегодня (22 июля – ред.). Самая ужасная атака была совершена на популярный общественный рынок в Маарет-ан-Нумане этим утром, которая привела в гибели как минимум 39 человек, включая восемь женщин и пятерых детей", – говорится в заявлении заместителя регионального гуманитарного координатора по Сирии Марка Каттса.

Отмечается, что эти данные могут возрасти, потому что тела продолжают находить.

По данным ООН, в понедельник вечером в Идлибе авиаудары были нанесены также по рынку Саракеб. Там были убиты восемь человек, включая женщину и четырех детей. Кроме того, из минометов был обстрелян Алеппо, что привело к гибели семи мирных жителей.

Накануне СМИ сообщили, что российская авиация нанесла удары по рынку в Маарет-ан-Нумане. Тогда сообщалось о 20 жертвах. "Тела лежат на улицах. Пусть бог призыв Путина и Асаду за их преступления", – сказал Абдул Рахман аль-Ясер, спасатель из гражданской обороны Идлиба, который искал тела под завалами.

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Источник: korrespondent.net