Возле горсовета Кропивницкого во вторник, 23 июля, состоялась акция в поддержку семьи Александра Собченко, который умер при задержании патрульной полицией на прошлой неделе, сообщает местный сайт Утренний город.



На митинг собрались около сотни местных жителей и приехал поддержать акцию Дорожный контроль из Кривого Рога. Акция началась с минуты молчания.



"Я надеюсь, что эта ситуация, это убийство не будет забыто. Я хочу, чтобы мы могли ходить по улицам и не бояться, что мы или наши дети станут жертвами полиции", - говорит невестка погибшего Ольга Собченко.



Соучредитель общественной организации Кропивницкий дорожный контроль Виталий Демидчи отметил, что за пару лет активисты написали тысячи заявлений и жалоб на работников полиции. "Думаете, есть какая-то реакция? Нет", - отметил он.

Организаторы акции требуют отставки Антона Цюцюра, начальника патрульной полиции Кропивницкого и честного расследования дела Александра Собченко.

Cмотрите фотогалерею: В Кропивницком прошла акция "Полиция убивает"

Напомним, на прошлой неделе во время задержания правоохранителями скончался 52-летний мужчина. В полиции утверждают, что мужчина умер не по их вине, хотя очевидцы заявляют об обратном. Инцидент расследует прокуратура Кропивницкого.

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Источник: korrespondent.net