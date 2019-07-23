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23. 07. 2019

Директора Национального природного парка задержали на взятке

В Ровенской области разоблачили в получении неправомерной выгоды директора Дерманско-Острожского Национального природного парка Минэкологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя шесть тысяч долларов за то, чтобы не создавать препятствий в хозяйственной деятельности на территории парка. За указанную сумму чиновник обещал и содействие в оформлении необходимых документов и научного обоснования по переносу границ участка хозяйствования.

Правоохранители задержали директора в админпомещении во время получения второй части взятки в размере пяти тысяч американских долларов. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.

Накануне в Киевской области на взятке поймали чиновницу сельсовета. Она требовала за один гектар земли 10 тысяч долларов от представителей коммерческой структуры.

Также сообщалось, что в Запорожской области сотрудники СБУ вымогали взятки у иностранцев.

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Источник: korrespondent.net

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