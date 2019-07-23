У проводника поезда Москва-Львов нашли старинные банкноты

В пункте контроля Конотоп во время проверки поезда Москва-Львов пограничники Сумского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили старинные банкноты. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Денежные банкноты находились в конверте, скрытом под умывальником в купе проводника.

Всего правоохранители нашли 45 различных купюр, некоторые датированы 19-20 веком, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные купюры пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Украины.

Сейчас коллекция денежных знаков, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля, изъята и будет направлена на экспертизу.

🚆Провідник потягу «Москва-Львів» приховав від контролю старовинні банкнотиhttps://t.co/z6STjXJkni … https://t.co/IHpR0pi2Qh#ДПСУ #Держприкордонслужба #прикордонники #кордон #пункт_пропуску #State_Border_Guard_Service_of_Ukraine pic.twitter.com/c8w8DYEUAE — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 23 июля 2019 г.

Ранее у 80-летнего пассажира поезда Харьков-Москва нашли пять кг маковой соломки.

В поезде Киев-Вроцлав нашли семь тысяч пачек контрабандных сигарет

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net